Россиян предупредили о летней болезни хлеба

Важно вовремя ее заметить

Роспотребнадзор рассказал, почему нельзя хранить хлеб в полиэтиленовом пакете.

Все дело в том, что в пакете у хлеба может развиться картофельная болезнь, вызываемая картофельной и сенной палочкой. Особенно часто это происходит летом и с изделиями из муки высших сортов.

Картофельная палочка не является патогенной для человека, однако эксперты не рекомендуют употреблять в пищу хлеб, на котором уже появились следы порчи. Также не стоит делать из него сухари или добавлять в фарш.

"Такой хлеб может спровоцировать возникновение аллергических реакций и кишечных расстройств", - рассказали агентству "Москва" в Роспотребнадзоре.

Чтобы уберечь хлеб от картофельной болезни, нужно вынуть его из полиэтилена, не хранить черный и белый хлеб вместе и не закупаться хлебом впрок. В жаркий период года лучше включать в рацион хлеб из муки грубого помола, сухарные и бараночные изделия, уточнили эксперты.

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