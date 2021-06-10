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Украина отказалась впускать привитых вакциной "Спутник V"

14:43
  • четверг
  • 10 июня 2021

Иностранцы застряли на границе

Украинские пограничники отказались пускать на территорию страны иностранцев, привитых российской вакциной от коронавируса "Спутник V".
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В Госпогранслужбе объяснили, что российская вакцина не включена в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поэтому документы об иммунизации вакциной "Спутник V" не дают право въезда на Украину.

Чтобы въехать на Украину, необходимо иметь отрицательный тест на COVID-19 или пройти полный курс вакцинации препаратами, одобренных ВОЗ.

По последним данным, коронавирусом на Украине заразились более 2,2 миллиона человек, скончались более 50 тысяч.

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