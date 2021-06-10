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Стала известна дата прилета Путина на встречу с Байденом

13:59
  • четверг
  • 10 июня 2021

Переговоры пройдут на вилле Ла Гранж

Президент России Владимир Путин прилетит в Швейцарию непосредственно в день саммита с американским коллегой Джо Байденом.
Байдена призвали "пойти на сделку" с Путиным в Женеве

Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Переговоры состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве, подтвердили в МИД Швейцарии. 

"Путин прилетит в день переговоров", - подчеркнул спикер Кремля.

Ранее в Кремле и Белом доме США назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Байдена. Ожидается, что главы государств обсудят хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию.

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