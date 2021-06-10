Стала известна дата прилета Путина на встречу с Байденом

Переговоры пройдут на вилле Ла Гранж
Президент России Владимир Путин прилетит в Швейцарию непосредственно в день саммита с американским коллегой Джо Байденом.
Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Переговоры состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве, подтвердили в МИД Швейцарии.
"Путин прилетит в день переговоров", - подчеркнул спикер Кремля.
Ранее в Кремле и Белом доме США назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Байдена. Ожидается, что главы государств обсудят хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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