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Елизавета II поздравила покойного мужа со столетием новым сортом роз

14:05
  • четверг
  • 10 июня 2021

Цветы вывели специально в честь принца Филиппа

Супругу Елизаветы II принцу Филиппу, скончавшемуся два месяца назад, 10 июня могло исполниться 100 лет. В честь этого события королева Великобритании высадила во дворе замка специально выведенный сорт роз.
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Цветы назвали "Роза герцога Эдинбургского", Елизавете II их преподнес представитель Королевского садоводческого общества. Его глава заявил, что цветок будет напоминать обо всех тех "чудесных вещах", которые принц Филипп успел совершить за свою жизнь.

Королева поблагодарила членов Общества за прекрасный подарок и высадила цветы во дворе замка. Затем в часовне Святого Георгия Виндзорского замка прошла поминальная служба, передает Express.

Новый сорт уже появился в продаже, собранные средства будут направлены в фонд помощи детям.

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