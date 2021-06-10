Голикова потребовала снизить зависимость России от импорта лекарств

Необходимо тесное взаимодействие с наукой

Работа ученых в период пандемии показала, на что способна российская наука. Зависимость страны от импорта лекарств нужно максимально снизить, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наша работа с вакцинами показала, что мы умеем, можем и должны… максимально снизить зависимость нашей страны от импорта сюда иностранных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм", - приводит заявление Голиковой на коллегии Минпромторга РИА Новости.

Вице-премьер признала, что такие препараты, как сердечно-сосудистые или онкологические, требуют длительных циклов доклинических, клинических и пострегистрационных исследований. Опыт пандемии показал, что при производстве лекарств необходимо тесное взаимодействие с наукой. По словам Голиковой, у научных организаций были наработки, однако их масштабирование было большой проблемой.

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