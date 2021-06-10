ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мурашко назвал причины подъема заболеваемости COVID-19

14:40
  • четверг
  • 10 июня 2021

Министр призвал россиян серьезнее относиться к профилактике коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране связан с несоблюдением гражданами противоэпидемиологических мер.
Мурашко призвал ускорить формирование коллективного иммунитета к COVID-19

По словам главы Минздрава, россияне в первую очередь должны задумываться о том, что формирование коллективного иммунитета позволит блокировать распространение инфекции, передает ТАСС.

"Второе - это соблюдение масочного режима и дистанцирования до конца действия ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция", - отметил министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.