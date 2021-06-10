Мурашко назвал причины подъема заболеваемости COVID-19

Министр призвал россиян серьезнее относиться к профилактике коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране связан с несоблюдением гражданами противоэпидемиологических мер.
По словам главы Минздрава, россияне в первую очередь должны задумываться о том, что формирование коллективного иммунитета позволит блокировать распространение инфекции, передает ТАСС.
"Второе - это соблюдение масочного режима и дистанцирования до конца действия ограничительных мероприятий всех, до набора именно коллективного иммунитета. Это принципиально важная позиция", - отметил министр.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram