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Киев пожаловался на сложность подготовки встречи Зеленского с Путиным

14:30
  • четверг
  • 10 июня 2021

Большинство деталей не согласованы

В Киеве осознают важность общения президентов соседних стран и продолжают подготовку встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако администрация украинского лидера сталкивается на этом пути с чрезвычайными сложностями, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Зеленский заявил о провокациях в Донбассе

Советник отказался говорить о деталях, заявив, что они до сих пор не согласованы.

"В этом случае вполне можно обойтись без спекуляций. Очевидно, что встречи на подобном уровне всегда нужны. Очевидно, что подобного уровня встречи чрезвычайно сложны по согласованию повестки и организации", - подчеркнул Подоляк в интервью УНИАН.

Зеленский ранее выступил с видеообращением, в котором выдвинул предложение о встрече с Путиным в Донбассе. Президент России, комментируя это предложение, подчеркнул, что в Донбассе украинскому лидеру следует вести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР. А отношения России и Украины можно обсудить, если Зеленский приедет в Москву.

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