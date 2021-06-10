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Скончалась Лариса Шойгу

14:22
  • четверг
  • 10 июня 2021

Сестра министра обороны Сергея Шойгу

Умерла депутат Государственной Думы от партии "Единая Россия" Лариса Шойгу. Ей было 68 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов. Причину смерти он не уточнил.

Свои соболезнования выразили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и в "Единой России".

"Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке", - заявил Володин.

Лариса Шойгу – старшая сестра главы Минобороны России Сергея Шойгу. С 2007 года занимала пост зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.

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Лариса Шойгу
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