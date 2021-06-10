ОНФ запустил горячую линию по программе детского кешбэка

Граждане могут получить всю интересующую информацию

Вопросы по возврату части средств за путёвки в детские лагеря можно задать специалистам горячей линии, которую организовал Общероссийский народный фронт.

Ежедневно там получают порядка тысячи обращений. Чаще всего родителей интересуют сроки действия программы кешбэка и конкретные шаги, необходимые для получения денег. Операторы не оставляют ни один запрос без внимания, сообщает "ТВ Центр".

"Все вопросы, которые находятся в нашей части компетенции, мы, конечно, оперативно отвечаем. Те звонки узконаправленные, на которые мы не можем ответить, мы переправляем в Ростуризм, после получения ответа оперативно даём ответ нашим гражданам", - рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

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