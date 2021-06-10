Россия в пандемию нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз

Медицинских перчаток - в 40 раз

В своем видеообращении к участникам итоговой коллегии Минпромторга премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в период пандемии Россия нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз, в 40 раз - медицинских перчаток.

"В короткие сроки были развернуты новые мощности, которые позволили резко увеличить выпуск средств индивидуальной защиты", - отметил глава кабмина (цитата по ТАСС).

Он также обратил внимание на то, что в производство десятков миллионов доз воплощена "блестящая работа биотехнологов, которые разработали четыре вакцины от коронавируса". Благодаря этим достижениям, продолжил председатель правительства, страна перешла к формированию коллективного иммунитета.

Россия вновь подтвердила свой статус одной из ведущих биотехнологических держав, заключил Мишустин.

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