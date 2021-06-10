ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия в пандемию нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз

14:52
  • четверг
  • 10 июня 2021

Медицинских перчаток - в 40 раз

В своем видеообращении к участникам итоговой коллегии Минпромторга премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в период пандемии Россия нарастила выпуск медицинских масок в 15 раз, в 40 раз - медицинских перчаток.
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах

"В короткие сроки были развернуты новые мощности, которые позволили резко увеличить выпуск средств индивидуальной защиты", - отметил глава кабмина (цитата по ТАСС).

Он также обратил внимание на то, что в производство десятков миллионов доз воплощена "блестящая работа биотехнологов, которые разработали четыре вакцины от коронавируса". Благодаря этим достижениям, продолжил председатель правительства, страна перешла к формированию коллективного иммунитета.

Россия вновь подтвердила свой статус одной из ведущих биотехнологических держав, заключил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Производство медицинских масок
Производство медицинских масок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.