В ВОЗ подсчитали количество вакцинированных от COVID-19 в Европе

Всего за полгода в регионе применили 400 миллионов доз препарата

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в ходе брифинга в Копенгагене заявил, что первую дозу вакцины от коронавируса получили 30% жителей Европы. Всего за полгода в регионе применили 400 миллионов доз.

"17% завершили вакцинацию. Однако число вакцинированных недостаточно для того, чтобы защитить Европу от всплеска [заболеваемости]. Дистанция для достижения по меньшей мере 80% вакцинированных среди взрослого населения все еще значительна", - приводит слова директора регионального бюро ВОЗ ТАСС.

Клюге при этом напомнил, что вакцинация не сводит угрозу заражения к нулю, но значительно сокращает вероятность тяжелого течения COVID-19.

Кроме того, как обратил внимание спикер, снижение числа госпитализаций и летальных случаев наблюдается уже в течение двух месяцев подряд.

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