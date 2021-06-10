В ВОЗ подсчитали количество вакцинированных от COVID-19 в Европе

Всего за полгода в регионе применили 400 миллионов доз препарата
Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в ходе брифинга в Копенгагене заявил, что первую дозу вакцины от коронавируса получили 30% жителей Европы. Всего за полгода в регионе применили 400 миллионов доз.
"17% завершили вакцинацию. Однако число вакцинированных недостаточно для того, чтобы защитить Европу от всплеска [заболеваемости]. Дистанция для достижения по меньшей мере 80% вакцинированных среди взрослого населения все еще значительна", - приводит слова директора регионального бюро ВОЗ ТАСС.
Клюге при этом напомнил, что вакцинация не сводит угрозу заражения к нулю, но значительно сокращает вероятность тяжелого течения COVID-19.
Кроме того, как обратил внимание спикер, снижение числа госпитализаций и летальных случаев наблюдается уже в течение двух месяцев подряд.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram