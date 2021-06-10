Кремль отреагировал на вердикт УЕФА по скандальной форме Украины

В оформление футболок придется внести изменения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно формы сборной Украины, в которой та собралась играть на грядущем чемпионате Европы.

На футболках изображен контур страны с Крымом в составе, на спине присутствуют надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!". Последнюю УЕФА потребовал убрать, чтобы не складывалось политического и милитаристского контекста.

Как подчеркнул Песков, подобные решения являются прерогативой профильных ведомств и организаций. "Спорт должен быть без политики", - добавил при этом кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая форма сборной Украины по футболу "точно особенная и умеет шокировать".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram