Суд в Москве наложил на Facebook штраф в 17 миллионов рублей

Соцсеть так и не удалила запрещенный контент

Facebook признали виновным в административном правонарушении. Соцсети придется заплатить еще 17 миллионов рублей штрафа – администрация не удалила запрещенный контент. Вердикт вынес мировой суд Таганского района Москвы.

"Фейсбук Инк. (Facebook lnc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - цитирует пресс-секретаря Таганского суда Зульфию Гуринчук "Интерфаксу".

Штраф в размере 17 миллионов рублей назначен компании по четырем протоколам. 25 мая мировой суд Таганского района уже штрафовал социальную сеть Facebook. Тогда за отказ удалить запрещенную информацию соцсети назначили штраф в 26 миллионов рублей.

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