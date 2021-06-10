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В Сочи арестовали застрелившего двух приставов мужчину

15:25
  • четверг
  • 10 июня 2021

Ему грозит пожизненное заключение

Обвиняемый в убийстве двух судебных приставов в Сочи Вартан Кочьян арестован судом до 9 августа, передает "Интерфакс".
Подробности смертельной перестрелки в Сочи

Дело заведено по статьям о посягательстве на жизнь осуществляющих правосудие и покушении на убийство двух и более лиц.

Избирая меру пресечения, суд учел, что обвиняемому грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Инцидент произошел в Адлерском районе Сочи 9 июня. Приставы приехали на улицу Просвещения для исполнения решения суда о сносе незаконно возведенных строений с использованием спецтехники.

60-летний Кочьян сначала потребовал покинуть его территорию, затем схватился за оружием. Он сделал не менее трех выстрелов их охотничьего ружья. Приставы погибли на месте, еще один человек получил ранение.

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