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В National Geographic признали существование на планете пятого океана

15:38
  • четверг
  • 10 июня 2021

Им стал Южный океан

В National Geographic признали существование на Земле пятого океана – Южного. К нему относятся воды, омывающие Антарктиду. По мнению картографов, они имеют свои особенности, которые и позволили определить их как отдельный океан.
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Отмечается, что вопрос о выделении пятого океана был открыт уже давно, но сообщество географов не могло прийти к единому мнению. Многие считали прибрежные воды Антарктиды продолжением Тихого, Атлантического и Индийского океанов.

Теперь к Южному океану относятся воды, окружающие Антарктиду и простирающиеся до 60 градусов южной широты за исключением Пролива Дрейка и моря Скоша – их относят к Атлантическому океану.

Ранее научное сообщество официально придерживалось версии о существовании на планете четырех океанов: Атлантического, Индийского, Тихого и Северного Ледовитого.

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