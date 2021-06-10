Голикова рассказала о риске "перспективного проигрыша" России

Важно готовить качественные кадры

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия должна готовить кадры рабочих профессий, иначе плачевных последствий не избежать.

"Сегодня мы понимаем, что если подготовка кадров не отвечает требованиям индустрии промышленности, то мы будем, к сожалению, обречены на перспективный проигрыш", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.

Как заметила вице-премьер, сфера промышленности должна плотно взаимодействовать со сферой образования. При этом Голикова напомнила, что в рамках нацпроекта "Образование" по стране оснащается 7 тысяч мастерских.

Важное значение, заключила зампред кабмина, имеет кооперация профильных ведомств - Минпросвещения и Минпромторга.

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