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Голикова рассказала о риске "перспективного проигрыша" России

15:44
  • четверг
  • 10 июня 2021

Важно готовить качественные кадры

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия должна готовить кадры рабочих профессий, иначе плачевных последствий не избежать.
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"Сегодня мы понимаем, что если подготовка кадров не отвечает требованиям индустрии промышленности, то мы будем, к сожалению, обречены на перспективный проигрыш", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.

Как заметила вице-премьер, сфера промышленности должна плотно взаимодействовать со сферой образования. При этом Голикова напомнила, что в рамках нацпроекта "Образование" по стране оснащается 7 тысяч мастерских.

Важное значение, заключила зампред кабмина, имеет кооперация профильных ведомств - Минпросвещения и Минпромторга.

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