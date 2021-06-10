ВОЗ предупредила Европу об атаке более заразного штамма коронавируса

Индийская разновидность заражает даже тех, у кого есть иммунитет

Индийский штамм коронавируса вызывает особую озабоченность специалистов. Так называемая дельта-разновидность уже вытеснила другие штаммы в некоторых странах, и может распространиться по Европе, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения.

Как заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, эта разновидность коронавируса более заразна, она представляет опасность даже для тех, у кого есть иммунитет. Клюге призвал не относиться к вирусу легкомысленно и не повторять ошибок прошлого года.

"Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года", — подчеркнул представитель ВОЗ во время трансляции в Twitter.

Проявление штамма B.1.617 официально подтверждено в 53 странах. А по неофициальным данным, полученным ВОЗ, эта разновидность коронавируса была обнаружена еще в семи странах. Эксперты организации не исключают распространения индийского штамма в десятках государств.

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