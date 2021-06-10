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Минпромторг оценил перспективы экспорта "ЭпиВакКороны" и "КовиВака"

15:35
  • четверг
  • 10 июня 2021

Всего в России зарегистрированы уже четыре препарата для профилактики COVID-19

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил в четверг, что в настоящее время объемы производства отечественных вакцин от коронавируса "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" недостаточны для экспорта.

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"Но, возможно, это произойдет к концу года, когда индустриальный партнер компания "Нанолек" обеспечит наращивание объемов производства "КовиВака", и тогда можно будет выполнить те запросы, которые будут у наших зарубежных коллег", - приводит слова главы Минпромторга ТАСС.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре препарата: векторный "Спутник V" (первая в мире одобренная вакцина от COVID-19), пептидная "ЭпиВакКорона", цельновирионный "КовиВак" и "Спутник Лайт" - первый компонент "Спутника V".

Массовая вакцинация в стране продолжается с 18 января.

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