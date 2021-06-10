В суд поступило дело против Дудя о пропаганде наркотиков

Дата рассмотрения пока не назначена

Пресс-секретарь Зюзинского районного суда Москвы сообщила о регистрации административного дела против блогера Юрия Дудя.

"Дело в отношении Ю. А. Дудя поступило в суд. Дата рассмотрения пока не назначена", - приводит слова пресс-секретаря РИА "Новости".

Блогера подозревают в пропаганде наркотических средств с Сети. Ему может грозить штраф до 1,5 миллионов рублей.

На прошлой неделе за пропаганду наркотиков в клипах на 100 тысяч рублей был оштрафован рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев). Проверить ролики в конце марта попросил экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов.

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