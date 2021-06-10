Итальянцам введут третью дозу вакцины от коронавируса

Медики планируют закрепить иммунитет

Жителям Италии начнут вводить третью дозу вакцины от коронавируса с января 2022 года. Будут использованы препараты американского концерна Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Медики рассчитывают таким образом закрепить сформированный иммунитет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на издание "Репубблика", третью дозу будут вводить участковые терапевты. В первую очередь привьют людей старшего возраста, а также страдающим хроническими заболеваниями.

Итальянцы, которые получили только первую прививку, имеют возможность привиться второй дозой во время отпуска, вне региона постоянного проживания. Но им придется предоставить врачам исчерпывающую информацию и указать удовлетворительную причину, отмечает издание.

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