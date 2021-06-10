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Инфляция в США в мае достигла максимума с 2008 года

16:11
  • четверг
  • 10 июня 2021

Аналитики не ожидали такого роста цен

Как сообщили в американском министерстве труда, в мае потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 5% в годовом выражении. Это рекорд с августа 2008-го, когда показатель составлял 5,4%, передает РИА "Новости".

Уточняется, что опрошенные порталом Daily FX аналитики ожидали роста потребительских цен на 4,7%.

Что касается апрельских показателей, то тогда годовая инфляция в Штатах была на уровне 4,2%.

Базовая инфляция в США по итогам мая составила 3,8%, за месяц цены выросли на 0,7%.

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