Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

Воздушная цель приближалась к государственной границе России

Истребитель Су-35 в четверг обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана.

"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа (цитата по РИА Новости).

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не было допущено.

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