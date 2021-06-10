Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

Воздушная цель приближалась к государственной границе России
Истребитель Су-35 в четверг обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана.
"После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа (цитата по РИА Новости).
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы России не было допущено.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram