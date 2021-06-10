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В России за год снизилась младенческая смертность

16:26
  • четверг
  • 10 июня 2021

В Московской области показатель оказался ниже на 20%

В ходе выступления на закладке многопрофильного детского центра в Подмосковье вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в прошлом году младенческая смертность в России снизилась на 8,2%.
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"Младенческая смертность в Российской Федерации снизилась на 8,2% и составила 4,5 на 1 тысячу человек, родившихся живыми", - цитирует заместителя председателя правительства ТАСС.

Как уточнила Голикова, этот показатель в Московской области снизился сразу на 20%.

Отдельно вице-премьер заметила, что за год в Московской области родилось на 6591 ребенка больше, чем в 2019-м.

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