В России за год снизилась младенческая смертность

В Московской области показатель оказался ниже на 20%

В ходе выступления на закладке многопрофильного детского центра в Подмосковье вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в прошлом году младенческая смертность в России снизилась на 8,2%.

"Младенческая смертность в Российской Федерации снизилась на 8,2% и составила 4,5 на 1 тысячу человек, родившихся живыми", - цитирует заместителя председателя правительства ТАСС.

Как уточнила Голикова, этот показатель в Московской области снизился сразу на 20%.

Отдельно вице-премьер заметила, что за год в Московской области родилось на 6591 ребенка больше, чем в 2019-м.

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