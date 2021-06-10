Россиянам напомнили о санитарных мерах против COVID-19

Носить маски и перчатки до сих пор важно, так как пандемия не отступила

По информации оперштаба, за сутки в России выздоровели 10 тысяч 69 человек, заболели - более 11,5 тысячи. Массовая прививочная кампания продолжается по всей стране. В отдаленных районах работают выездные бригады медиков, во многих регионах маломобильные пациенты могут сделать прививку на дому. Главной причиной роста заболеваемости в Роспотребнадзоре называют игнорирование средств защиты, особенно в общественных местах, что заставляет власти возвращать отмененные ранее ограничения и проводить контрольные рейды.

- Добрый день! Надеваем маски и перчатки! На линии - контроль!

Правило, которое уже все, вроде бы, должны выучить наизусть. И без подсказки заходить в транспорт подготовленным. Большинство пассажиров помнят: маска должна полностью закрывать рот и нос. Те, кто средства защиты носит на подбородке или - что ещё хуже - в сумке, завидев контролеров, судорожно придумывают оправдания.

- Я только что сняла, потому что мне выходить нужно!

Тех, кто предпочитает зачем-то вступать в споры с контролёрами - гораздо меньше, чем законопослушных граждан, которые помнят: как важно соблюдать предписанные Роспотребнадзором меры. Маски и перчатки - по-прежнему актуальная вещь. На входе в метро сотрудники выстраиваются в линию. Прошмыгнуть мимо не получится.

- Не забывайте надевать маски и перчатки перед проходом через турникет! Перчатки так же обязательны, как и маска!

Нарушители масочного режима, по сути, торгуются с сотрудниками подземки не за правду, а за своё же здоровье. Доказано: всеобщее ношение масок действительно существенно снижает риск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Легкомысленное отношение к введённым требованиям может отразиться если не на злостном нарушителе, так на его близких и родных.

"Очень много людей переносят ковид бессимптомно. Чтобы заражённый человек стал опасным для окружающих, не обязательно кашлять. Достаточно для этого просто говорить. Именно поэтому необходимо соблюдение мер: ношение масок, перчаток, социальное дистанцирование. Особенно это важно в транспорте", - отметил Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения города Москвы.

Одной из главных причин роста заболеваемости ковидом называют тот факт, что люди перестали соблюдать санитарные меры. В столице участились рейды сотрудников полиции и инспекторов ОАТИ по торговым центрам. Как выяснилось, администрация некоторых развлекательных заведений расслабилась и на эпидемиологические требования просто закрыла глаза. После внеплановой проверки бизнес-центра "Башня Федерации" в "Москва-Сити" выявлены десятки нарушений.

"Было выявлено массовое нарушение масочного режима посетителями бизнес-центра. Администрация не предприняла все меры, зависящие от неё по предотвращению", - заявил Сергей Михайлов, главный инспектор Объединения административно-технических инспекций.

Расслабляться ещё рано - об этом говорят и врачи, которые продолжают самоотверженно работать в "красных" зонах. В реанимациях находятся в основном пациенты, не прошедшие вакцинацию. То, что заболевание действительно серьёзное, рассказывают и те, кто переболел сам. Повторения того ужаса не хотят.

"Через два дня мужа увезли, а он там один день побыл и умер. Когда я из больницы пришла, выписали меня, я вообще ходила вот так вот... У меня сейчас вот тоже такое же состояние", - рассказала Людмила Седова.

Именно поэтому женщина и приняла столь важное решение - вакцинироваться. Вызвала мобильную бригаду медиков на дом. Врачи приехали со всем необходимым. Перед прививкой - стандартный осмотр, измерение давления и опрос самочувствия. Только после - укол. На территории России привиться можно тремя отечественными разработками. Все считаются эффективными и не раз успели доказать это.

По каждой пациентов консультируют прямо на месте и помогают подобрать подходящую. Сергей Зайцев приходит уже за вторым компонентом вакцины. Призывает не доверять страшилкам из интернета. После первого укола никаких страшных побочных эффектов не заметил.

"На прививку воодушевил меня, если честно сказать, сын. После первой чувствовал себя прекрасно! Надеюсь, что и после второй не будет проблем", - сказал Сергей Зайцев.

Упростили жизнь и тем, кто всё никак не доедет до пункта вакцинации - мобильные прививочные кабинеты развёрнуты в шаговой доступности во всех регионах. Сделать укол можно на рынках, в торговых центрах и даже на предприятиях - не отрываясь от производства.

"У меня есть родственники, которые довольно-таки уже пожилого возраста. И не хотелось бы с ними разлучаться - в смысле ограничения контакта. Поэтому я решил привиться от ковида", – заявил Евгений Красиков.

Получить коллективный иммунитет можно двумя способами: либо переболеть, либо сделать прививку. Третьего не дано. Впрочем, предсказать, с какими последствиями столкнётся первая категория, не берутся даже врачи. Поэтому так важно обезопасить себя и сделать укол. А также не забывать про ношение масок и перчаток. Это не просто аксессуар, а реальная возможность профилактики коронавирусной инфекции.

Александра Сергомасова, Александра Званцев. "ТВ Центр".

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