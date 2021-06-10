По факту ДТП с автобусом в Свердловской области возбудили второе дело

Фигурантом расследования стал водитель

Руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых сообщил, что в отношении водителя автобуса, попавшего в ДТП в Свердловской области, возбудили уголовное дело. Об этом пишет ТАСС.

Прежде дело было возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц.

Инцидент произошел в четверг в закрытом городе Лесной. У автобуса ПАЗ отказали тормоза. Транспортное средство пробило ворота промышленного предприятия и врезалось в пешеходов.

Погибли шесть человек, 15 пострадали.

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