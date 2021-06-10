"США вернулись": чем Байден займется в Европе

Первой остановкой президента США стала Великобритания

Власти Женевы назвали предстоящий саммит лидеров России и США историческим событием и поставили эту встречу в один ряд с советско-американскими переговорами в 1985 году, а также с Женевским совещанием 1955 года с участием глав СССР, США, Великобритании и Франции. Встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена пройдёт в особняке XVIII века - вилла Ла-Гранж. В Швейцарию российский лидер прилетит непосредственно в день переговоров. А Джозеф Байден уже прибыл в Европу. Начал он своё турне с Великобритании.

Пять тысяч полицейских, включая снайперов. Сотни единиц военной техники на улицах. И корабль королевских ВМС у берега. Курортный Карбис Бэй - в стальном кольце охраны. Но Джозефу Байдену и этого не достаточно. В Британию - с которой начинается первое зарубежное турне американского президента - борт номер один привозит 4 сотни сотрудников спецслужб. Для личной охраны главы Белого дома, который очень хочет произвести на союзников нужное впечатление. А вернее напомнить: кто здесь главный. Причем, забывать об этом не стоит даже Лондону, с которым Вашингтон декларирует особо близкие отношения. Так, накануне визита в американской администрации прямым текстом сообщили: лучше бы правительству Бориса Джонсона не переписывать соглашений по Brexit. Вашингтон не одобряет. Хотя, казалось бы, при чем тут США? Ответ Байдена короткий: Америке теперь снова до всего есть дело. "Мы собираемся дать понять, что Соединенные Штаты вернулись", - заявил он.

А ведь Лондон надеется заключить с Вашингтоном новую атлантическую хартию. По аналогии с документом 1941 года, подписанном премьер-министром Черчиллем и президентом Рузвельтом.

В графике Байдена - также саммит G7. Встреча с лидерами стран НАТО и Евросоюза. Но главными западные СМИ уже сейчас называют переговоры с Владимиром Путиным. Запланированные на следующую среду, они, как стало известно, пройдут на вилле Ла Гранж.

Это один из самых красивых дворцов Женевы с огромным парком и розарием. Здесь проводят торжественные приемы и официальные церемонии.

Программа переговоров еще уточняется, но известно: у Путина и Байдена будет возможность обсудить вопросы двусторонних отношений и самые острые глобальные проблемы как в расширенном формате, когда за столом будут члены делегаций и помощники президентов. Так и в беседе тет-а-тет.

"Я хочу сообщить господину Путину то, о чем он должен знать. Мы не стремимся к конфликту. С Россией мы хотим стабильных, предсказуемых отношений. Наши страны разделяют невероятные обязанности, в том числе обеспечение стратегической стабильности при соблюдении соглашений о контроле над вооружениями. Но Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью. И я уже продемонстрировал это", - сообщил Байден.

Вот только и Москва много раз говорила: языком ультиматумов диалога не построить. Санкции, высылка дипломатов и бесконечные, ничем не подтвержденные, обвинения. Все это явно не идет на пользу ни отношениям между двумя державами, ни международной стабильности. Тема, которая особенно волнует европейских союзников. При этом как обычно Россию на встречу не зовут. Но говорить в ее отсутствии будут исключительно о ней.

"Россия будет одной из основных тем. ЕС осуждает незаконные, провокационные и деструктивные действия России против Евросоюза, его государств-членов и других стран", – сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Обсудят союзники и борьбу с пандемией, которая спровоцировала вакцинную войну и заставила "Семерку" встать по разные стороны баррикад. И вопросы экологии. Тут от Байдена ждут конкретных предложений. Как написала накануне визита президента США западная пресса: новому американскому лидеру уже недостаточно просто быть не Дональдом Трампом. А эко-активисты неподалеку от места встречи даже оставили лидерам недвусмысленное послание: огромные фигуры лидеров "Семерки", сделанные из мусора и производственных отходов. Отметив: подобные саммиты богаты на громкие заявления. А вот реальных действий - по всем направлениям - после них маловато.

Екатерина Выскребенцева, Андрей Грис. "ТВ Центр".

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