Олег Леонов пойдет в Госдуму как независимый кандидат

Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" признался, что ранее не занимался политикой

Координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов намерен идти на выборы в Госдуму по 208-му Центральному округу Москвы в качестве самовыдвиженца. Леонов ранее не занимался политикой. Он не планирует присоединяться ни к одной из политических партий.

Сотрудник "ЛизаАлерт" отметил, что независимые кандидаты на выборах сталкиваются с серьезными препятствиями, одно из которых – "безумные требования к сбору подписей". Тем не менее, он намерен "пройти этот путь".

"Я советовался с главными для меня людьми: с семьей и с добровольцами – и они меня поддержали. Решил, буду участвовать в этих выборах. Определился и с округом, это 208-й округ, ЦАО Москвы. Я здесь родился, живу, работаю, я знаю здесь каждый дом. Мне очень важен уровень поддержки, который я получу от людей, поэтому я не хочу выдвигаться ни от каких партий, буду собирать подписи", - прокомментировал Леонов.

В Госдуму он идет с несколькими законопроектами. Один из них – документ об определении местоположении пропавшего человека с мобильным телефоном, над которым добровольцы бьются уже почти 10 лет. Закон был принят вчера в Госдуме в третьем чтении, но требует серьезных доработок, иначе он бесполезен.

Второй важный законопроект - создание единой федеральной базы неизвестных пациентов. "Сейчас, если человек попадает в больницу и неправильно называет свои данные или не помнит их, найти его практически невозможно", - отметил координатор "ЛизаАлерт".

Помимо федеральных инициатив, Олег Леонов планирует идти на выборы с предложениями по решению проблем, с которыми сталкиваются жители ЦАО Москвы. "В округе сложная ситуация с автомобильными парковками, по ночам людям мешают спать шумные рестораны, мотоциклисты, стритрейсеры. Со всем этим надо разбираться, жители ЦАО имеют право на комфортную спокойную жизнь", - подчеркнул Леонов.

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