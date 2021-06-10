Москва посоветовала Оттаве не вмешиваться во внутренние дела России

Канаде бы не помешало разобраться со своими внутренними проблемами

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала нынешнее состояние российско-канадских отношений, призвав Оттаву заниматься своими проблемами, передает ТАСС.

Как напомнила спикер внешнеполитического ведомства, до конца 1990-х годов в Канаде существовала политика насильственной ассимиляции коренного населения. Из семей были изъяты более 150 тысяч индейцев и представителей северных народов. Погибли более шести тысяч детей - причинами стали голод и насилие, в том числе сексуальное.

Сами власти, уточнила дипломат, характеризуют произошедшее как канадский геноцид.

"Призываем официальную Оттаву вместо нравоучений другим по части прав человека заняться решением вопиющих проблем у себя дом. И делать это с той же регулярностью, с которой вы вмешиваетесь в наши внутренние дела", - подчеркнула Захарова.

Она заметила, что сегодня коренные жители Канады остаются ущемленной частью населения.

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