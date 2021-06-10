ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Бускин: Автоматизированная сеть экомониторинга помогает в сохранении окружающей среды столицы

17:22
  • четверг
  • 10 июня 2021

Москва в разы опережает по качеству воздуха Софию, Белград, Афины и Варшаву

Член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин оценил созданную в Москве автоматизированную систему экомониторинга.

Депутат пояснил, что сеть экомониторинга состоит из автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, метеорологических комплексов, аналитической и передвижных лабораторий, которые берут пробы как около транспортных артерий, так и на жилых и природных территориях, а также на территориях, находящихся под влиянием промышленных предприятий.

"Именно создание сети автоматических станций мониторинга и цифровизация этого направления дала возможность в реальном времени видеть, что происходит в различных районах столицы. Не ждать инспектора с оборудованием, а четко понимать: где есть ухудшение качества воздуха, где предприятие допустило выбросы, которых в густонаселенном мегаполисе быть не должно и, соответственно, реагировать - предписаниями, жесткими, чувствительными штрафами", - сказал Бускин. В беседе с АГН "Москва" он отметил, что теперь все нарушения налицо, а также действует принцип неотвратимости наказания.

По его словам, Москва в разы опережает по качеству воздуха Софию, Белград, Афины, Варшаву. В частности, на 22% показатель PM2.5 ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже. "Это свидетельство того, что взятый Москвой курс действенный, эффективный и работает на снижение выбросов в целом", - заявил Бускин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Панорама Москвы
Панорама Москвы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.