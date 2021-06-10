Депутат МГД Бускин: Автоматизированная сеть экомониторинга помогает в сохранении окружающей среды столицы

Москва в разы опережает по качеству воздуха Софию, Белград, Афины и Варшаву

Член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин оценил созданную в Москве автоматизированную систему экомониторинга.

Депутат пояснил, что сеть экомониторинга состоит из автоматических станций контроля загрязнения атмосферы, метеорологических комплексов, аналитической и передвижных лабораторий, которые берут пробы как около транспортных артерий, так и на жилых и природных территориях, а также на территориях, находящихся под влиянием промышленных предприятий.

"Именно создание сети автоматических станций мониторинга и цифровизация этого направления дала возможность в реальном времени видеть, что происходит в различных районах столицы. Не ждать инспектора с оборудованием, а четко понимать: где есть ухудшение качества воздуха, где предприятие допустило выбросы, которых в густонаселенном мегаполисе быть не должно и, соответственно, реагировать - предписаниями, жесткими, чувствительными штрафами", - сказал Бускин. В беседе с АГН "Москва" он отметил, что теперь все нарушения налицо, а также действует принцип неотвратимости наказания.

По его словам, Москва в разы опережает по качеству воздуха Софию, Белград, Афины, Варшаву. В частности, на 22% показатель PM2.5 ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже. "Это свидетельство того, что взятый Москвой курс действенный, эффективный и работает на снижение выбросов в целом", - заявил Бускин.

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