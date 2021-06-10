Собянин рассказал о планах благоустройства набережной Москвы-реки вдоль Ленинградского шоссе

Мэр подвел итоги благоустройства территории Национального теннисного центра

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг осмотрел пляжную зону отдыха с бассейнами на набережной у Северного речного вокзала.

"Мы несколько лет занимались реставрацией самого исторического здания речного вокзала, о котором знает вся страна по старым фильмам и вообще по своим воспоминаниям. Помимо этого, реконструировали большой "Парк Дружбы", который примыкает к Северному речному вокзалу - исторический парк Северного речного вокзала. Полностью реконструировали набережную, причальную стенку. Сделали из всего этого комплекса такую замечательную прогулочную территорию, восстановили историю, сделали комфортное общественное пространство. Вот за год с небольшим 1,5 миллиона человек побывали на этой территории", - сказал Собянин.

Мэр также подвел итоги благоустройства территории Национального теннисного центра имени Самаранча, передает АГН "Москва".

"Мы реконструировали всю эту достаточно большую площадь, восстановили нормальный теннисный корт, создали инфраструктуру и рядом еще создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами, и все это, в комплексе, высокого уровня центр общественных пространств с возможностью занятия спортом, с летним отдыхом, с прогулками, с ресторанами, кафе. Я считаю, что получился один из самых лучших центров отдыха Москвы, наряду с ВДНХ, "Зарядьем", "Лужниками", - добавил мэр.

Он также сообщил, что работа на данной территории не закончена.

"Дальше еще есть такая сложная территория грузового Северного порта, где разгружаются грузы, стоят краны, и, в общем, она создает немало неудобств и беспокойства для жителей. Попробуем его реорганизовать, возможно, сдвинуть дальше, продлить набережную, и таким образом вдоль Ленинградского шоссе территория Москва-реки, водоканала будет уже реорганизована и сделана как единый комплекс. Это войдет в нашу программу реконструкции набережных Москвы-реки. Это будет огромное пространство, удобное и комфортное для москвичей", - сказал Собянин.

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