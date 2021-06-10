Для ударившего Макрона француза запросили 18 месяцев тюрьмы

Он заявил, что от своих действий не отказывается

Как передает в четверг Agence France-Presse, прокуратура Франции потребовала приговорить ударившего президента страны Эмманюэля Макрона мужчину к 18 месяцам тюрьмы.

Названо и имя обвиняемого - это Дамьен Тарель. В ходе слушаний он заявил, что от своих действий не отказывается. По его словам, Макрон "олицетворяет упадок страны".

Инцидент произошел на этой неделе в городе Тэн-л'Эрмитаж. Макрон подошел к собравшейся за ограждением толпе, один из мужчин схватил главу государства за руку, а затем, что-то сказав, дал ему пощечину. Охрана президента повалила нападавшего на землю.

Сам Макрон после этого заявил, что нельзя позволять агрессивным людям завладевать общественным вниманием.

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