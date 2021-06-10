ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Для ударившего Макрона француза запросили 18 месяцев тюрьмы

17:44
  • четверг
  • 10 июня 2021

Он заявил, что от своих действий не отказывается

Как передает в четверг Agence France-Presse, прокуратура Франции потребовала приговорить ударившего президента страны Эмманюэля Макрона мужчину к 18 месяцам тюрьмы.
"Меня ничего не остановит": Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной

Названо и имя обвиняемого - это Дамьен Тарель. В ходе слушаний он заявил, что от своих действий не отказывается. По его словам, Макрон "олицетворяет упадок страны".

Инцидент произошел на этой неделе в городе Тэн-л'Эрмитаж. Макрон подошел к собравшейся за ограждением толпе, один из мужчин схватил главу государства за руку, а затем, что-то сказав, дал ему пощечину. Охрана президента повалила нападавшего на землю.

Сам Макрон после этого заявил, что нельзя позволять агрессивным людям завладевать общественным вниманием.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон получил пощечину
Эммануэль Макрон получил пощечину
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.