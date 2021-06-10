Руководство НАТО отказалось от участия в конференции по безопасности в Москве

Об этом в четверг сообщили в МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила в ходе брифинга в четверг, что в НАТО отказались от приглашения Москвы на конференцию по международной безопасности, которая пройдет 22-24 июня.
"Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и ее генсека?" - отметила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).
Как уточнила дипломат, на каждое заявление России о готовности к взаимодействию руководство НАТО тут же отвечает провокационным высказыванием. "Делается все, чтобы наш ответ просто потонул в этом речитативе одного и того же", - добавила Захарова.
По ее словам, Москва открыта к диалогу с альянсом, но вестись дискуссия должна по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряженности.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram