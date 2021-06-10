Доктор Елена Кац выступила за расширение услуг социального такси

Его вызов также следует упростить

Главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац заявила в ходе встречи с маломобильными жителями в районе Ивановское, что в Москве следует упростить вызов социального такси и расширить перечень его услуг.

"Чтобы воспользоваться услугой, нужно лично зарегистрироваться во Всероссийском обществе инвалидов, собрав пакет документов. Для маломобильного человека это задача не из простых", - заметила она.

Кроме того, по словам Кац, из-за пандемии число поездок ограничено, а их стоимость многим малоимущим людям не под силу. В связи с этим депутат предложила рассмотреть, в частности, возможность бесплатных поездок для отдельных категорий населения. Речь идет, к примеру, о пенсионерах, которые собрались поехать к детям и внукам в Москву и Подмосковье.

Позицию Кац поддержал руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта "Защита прав автомобилистов", координатор общественного движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Необходимо разработать специальное приложение для заказа социального такси, чтобы исключить все бюрократические процедуры: сбор документов, регистрацию и так далее", - заявил он.

Как добавил Шкуматов, вводить бесплатные поездки тоже стоит. Он предложил такую схему: город закупает у транспортных компаний машино-часы и выпускает на эту сумму промокоды.

Сегодня поездка на социальном такси в пределах Москвы стоит 210 рублей в час, в пределах Московской области - 420 рублей. При регистрации инвалиды должны предъявлять паспорт, социальную карту, справку Медико-социальной экспертизы, а также индивидуальную программу реабилитации.

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