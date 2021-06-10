Доктор Румянцев призвал не ограничивать госфинансирование лечения острого лимфобластного лейкоза

Необходимо проводить реальное финансирование успешного лечения больных

Средства, которые выделяются государством на лечение пациентов с острым лимфобластным лейкозом, в случае необходимости следует увеличивать. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.

По его словам, нужны изменения законодательства, позволяющие проводить лечение на основе клинических рекомендаций, разработанных профессиональным сообществом. Также необходимо реальное финансирование успешного лечения больных.

По словам Румянцева, сегодня на лечение самой распространенной опухоли у детей выделяется около 100 000 рублей на одного пациента, что порой не дает возможности использовать некоторые эффективные лекарства и оборудование. При параллельной оценке клинических рекомендаций расходы на лечение острого лимфобластного лейкоза могут достигать уже 1,5 миллиона рублей.

"Из стоимости лечения, которая формируется на основе клинических рекомендаций, финансисты исключают необходимые дорогостоящие лекарства на основании того, что в инструкциях этих лекарств не прописаны показания у детей. По этой же причине мы не можем использовать целый ряд оборудования, это в корне меняет технологию и влияет на результаты лечения", - сообщил Румянцев.

Ранее президент Центра имени Рогачева заявил о необходимости двукратного увеличения расходов на здравоохранение, доведя их до 7% от ВВП в течение ближайших двух-трех лет. Также Румянцев призвал обеспечить всех детей до 18 лет бесплатными лекарствами.

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