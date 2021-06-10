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Европарламент призвал исключить Белоруссию из SWIFT

18:21
  • четверг
  • 10 июня 2021

И ввести ряд других индивидуальных и секторальных санкций

В четверг Европарламент принял резолюцию с призывом к ЕС ввести новые индивидуальные и секторальные санкции против Белоруссии, передает ТАСС.
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Среди обозначенных мер - временное отключение страны от системы межбанковской связи SWIFT. Кроме того, речь идет об ограничительных мерах, затрагивающих торговлю нефтью и нефтяными продуктами, а также калийную, сталелитейную и деревообрабатывающую промышленность.

Призывают депутаты также прекратить финансирование белорусских государственных банков и ограничить кредитные линии. Объяснили эти меры в ЕП "электоральными махинациями и нарушением прав человека", в которых обвиняют Минск.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку следовавший рейсом Афины-Вильнюс самолет компании Ryanair. Причиной стало сообщение о минировании. На борту находились основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка София Сапега. Их задержали. Ситуация вызвала крупный международный скандал.

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