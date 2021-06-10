ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стала известна судьба пилота разбившегося МиГ-29 ВВС Болгарии

18:34
  • четверг
  • 10 июня 2021

Самолет выполнял задачи по поражению цели в ночных условиях

В минувшую среду при выполнении задачи по поражению цели в ночных условиях над Черным морем разбился МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии. Более суток судьба пилота оставалась неизвестной, шли поиски.
Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

"В ходе поисково-спасательной операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб", - приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства республики.

Уточняется, что, прежде чем самолет исчез с радаров, пилот доложил об успешном поражении мишени.

Возможной причиной падения самолета называют потерю Терзиевым ориентации в пространстве. Техническая неисправность маловероятна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Пилот истребителя
Пилот истребителя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.