Стала известна судьба пилота разбившегося МиГ-29 ВВС Болгарии

Самолет выполнял задачи по поражению цели в ночных условиях
В минувшую среду при выполнении задачи по поражению цели в ночных условиях над Черным морем разбился МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии. Более суток судьба пилота оставалась неизвестной, шли поиски.
"В ходе поисково-спасательной операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб", - приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства республики.
Уточняется, что, прежде чем самолет исчез с радаров, пилот доложил об успешном поражении мишени.
Возможной причиной падения самолета называют потерю Терзиевым ориентации в пространстве. Техническая неисправность маловероятна.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram