Стала известна судьба пилота разбившегося МиГ-29 ВВС Болгарии

Самолет выполнял задачи по поражению цели в ночных условиях

В минувшую среду при выполнении задачи по поражению цели в ночных условиях над Черным морем разбился МиГ-29 Военно-воздушных сил Болгарии. Более суток судьба пилота оставалась неизвестной, шли поиски.

"В ходе поисково-спасательной операции было установлено, что пилот истребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев погиб", - приводит ТАСС сообщение оборонного ведомства республики.

Уточняется, что, прежде чем самолет исчез с радаров, пилот доложил об успешном поражении мишени.

Возможной причиной падения самолета называют потерю Терзиевым ориентации в пространстве. Техническая неисправность маловероятна.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram