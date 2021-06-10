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Член ОП РФ Евгений Нифантьев предлагает соцсетям удалять фейковые аккаунты

18:37
  • четверг
  • 10 июня 2021

Необходимо формировать культуру поведения в интернете

Член Общественной палаты России Евгений Нифантьев заявил, что уход от анонимности в социальных сетях поможет защитить детей и подростков от обмана.
Евгений Нифантьев предложил подросткам "ударить по соцсетям"

По его словам, несовершеннолетние далеко не всегда осознают, что человек, с которым они переписываются онлайн, может оказаться злоумышленником. Это чревато для детей психологическими травмами.

Необходимо, продолжил Нифантьев, формировать культуру поведения в соцсетях, прорабатывать механизмы контроля.

"Уверен, что никто не будет склонять к суициду или пытаться выманить ребенка на встречу, заходя в сеть под своим именем. Если же человеку нечего скрывать, он вряд ли будет прятаться за аватарами и романтическими образами", - заметил член ОП.

Он добавил, что тайну переписки нарушать не надо, но у владельцев соцсетей и модераторов все же должно быть больше ответственности.

"Именно они могут оперативно удалять аккаунты, представляющие потенциальную угрозу для пользователей", - резюмировал Нифантьев.

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