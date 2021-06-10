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Работы по заполнению "Северного потока - 2" газом начнутся в пятницу

19:14
  • четверг
  • 10 июня 2021

Морская часть первой нитки газопровода технически завершена

Как сказано в распространенном сообщении Nord Stream 2 AG, на которое ссылается ТАСС, морская часть первой нитки газопровода "Северный поток - 2" технически завершена.
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"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - говорится в сообщении.

Оператор добавил, что в пятницу, 11 июня, начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом.

Вместе с тем трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются.

"Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии по дну Балтийского моря.

Соединенные Штаты выступают активным противником проекта. Вместе с тем в Госдепе уже заявили, что завершение строительства - свершившийся факт.

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