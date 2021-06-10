"Привыкаю к роли бабушки": Марина Зудина рассказала о появлении внучки

Актриса призналась, что "ощущала потребность в ребенке"

Актриса Марина Зудина рассказала, что она узнала о появлении внучки только после ее рождения. Появление девочки на свет стало для нее сюрпризом, передает "Стархит".

"Я пока еще только привыкаю к роли бабушки. Знаете, летом увидела сон... Приснилось, что у меня есть маленькая девочка. Видимо, уже тогда я ощущала потребность в ребенке. В моей жизни все происходит циклично. Сначала появился Паша, когда он подрос - родилась дочь Маша. А теперь, когда мне уже поздно рожать, появилась внучка", - прокомментировала Зудина.

Ранее сообщалось, что у актера Павла Табакова есть дочь. Девочка родилась еще десять месяцев назад, однако известно об этом стало лишь в начале июня.

Дочь Павла Табакова и 26-летней Софьи Синицыной зовут Миа (православное имя - Марина). На прошлых выходных ее крестили в Москве.

Видео: актриса Марина Зудина в программе "Мой герой"

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