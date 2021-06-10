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Россиянка впервые за шесть лет вышла в финал турнира Большого шлема

19:19
  • четверг
  • 10 июня 2021

Анастасия Павлюченкова сыграет в решающей встрече Roland Garros

В полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 29-летняя россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла словенку Тамару Зиданшек, встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.
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12 июня в решающей встрече Павлюченкова сойдется с победительницей пары Барбора Крейчикова - Мария Саккари.

В настоящее время Павлюченкова располагается на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации, она одержала победу на 12 турнирах WTA.

Вместе с тем Павлюченкова стала первой россиянкой, вышедшей в финал турнира Большого шлема с 2015 года. Тогда за победу на Открытом чемпионате Австралии сражалась Мария Шарапова.

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