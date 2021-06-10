ООН: пандемия привела к росту насилия в мире

А также - к повышению уровня бедности

Как говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год, на который ссылается ТАСС, пандемия COVID-19 повлекла за собой тяжелейшие последствия для общества по всему миру.

"Пандемия привела к росту уровня бедности, насилия и углублению проблем неравенства. Она также привела к ограничению основных свобод", - сказано в тексте.

Там также подчеркивается, что из-за коронавируса замедлился прогресс в достижении прогресса в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Ранее, выступая с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перечислил четыре приоритетных задачи для мировых стран. По его словам, это глобальный план вакцинации, нулевой выброс парниковых газов в атмосферу, снижение политической напряженности и укрепление международной солидарности.

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