Депутат Мосгордумы Андрей Титов отметил высокую скорость достройки "проблемного" дома в ЗелАО

Проблема обманутых дольщиков находится на особом контроле, отметил парламентарий

Строительство "проблемного" жилого дома в 9-м микрорайоне Зеленограда находится на финишной прямой. Об этом сообщил депутат Мосгордумы от Зеленоградского административного округа Андрей Титов. По его словам, совсем скоро жильцы смогут получить квартиры, которые они ждали более десяти лет.

"Корпус 901а сейчас находится в высокой степени готовности: общая готовность конструктива составляет 80%, монтажные работы выполнены на 84%, завершается облицовка фасада. Начались работы по благоустройству территории вокруг дома: укладывается основание под асфальтовое покрытие, устанавливаются бордюры", - заявил Титов.

Строительство дома ведет городской застройщик КП "УГС". "Город взял на себя обязательства перед дольщиками, строительство компенсационного дома на этом участке ведется из средств бюджета", - отметил Титов.

Депутат подчеркнул, что проблема обманутых дольщиков находится на особом контроле. "Сейчас правительство Москвы организует и координирует действия по решению этой проблемы в соответствии с утвержденной "дорожной картой". Есть два пути достройки проблемных объектов: это привлечение новых инвесторов и достройка за счет бюджета города. В ситуациях, когда строительство даже не было начато, инвесторы часто не берутся, и это был наш, зеленоградский, случай. Город взял на себя эти обязательства: разрешение на строительство выдано в сентябре 2020 года, и сейчас строительство уже вступило в завершающую стадию. По проекту в доме 229 квартир, 55 из которых передадут обманутым дольщикам", - объяснил Титов.

Как передает АГН "Москва", завершение строительно-монтажных работ намечено на август 2021 года.

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