Пентагон назвал самую опасную для США страну

И это не Россия

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил в четверг на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса, что наиболее серьезный геостратегический вызов для безопасности Штатов сегодня представляют собой действия и растущий военный потенциал КНР.

"Китай - геостратегический вызов для безопасности США номер один. Но война с ним не является неизбежной. Пекин становится все более серьезным соперником, однако наши отношения должны оставаться в рамках конкуренции, а не конфликта", - приводит слова Милли ТАСС.

Он подчеркнул, что военные силы Китай наращивает значительными темпами. По мнению Пентагона, это может подорвать статус-кво в Тихоокеанском регионе, где КНР проводит масштабные учения.

Подобные действия Пекина, заметил генерал, угрожают американским союзникам в Азии.

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