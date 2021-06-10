Собянин: Более 1,5 млн человек посетили Северный речной вокзал после окончания реставрации

Также мэр осмотрел итоги благоустройства территории Национального теннисного центра

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на севере столицы, где недавно закончились масштабные работы по благоустройству территории. Там Собянин открыл новый пляжный комплекс на набережной Северного речного вокзала. На площади около 5 тысяч квадратных метров создали комфортную зону отдыха. Там есть три бассейна с подогревом, шезлонги и зонты от солнца. Также Сергей Собянин осмотрел итоги благоустройства территории Национального теннисного центра.

Маленький курорт в пределах большого города. Отдохнуть на берегу водоёма, позагорать в шезлонге и при этом искупаться в бассейне теперь можно не покидая Москвы. На территории Северного речного вокзала заработала пляжная зона.

"Полностью реконструировали набережную, причальную стенку. Сделали из всего этого комплекса такую замечательную прогулочную территорию, восстановили историю, сделали комфортное общественное пространство. И вот за год с небольшим 1,5 миллиона человек побывало на этой территории", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пляжная территория Речного вокзала вобрала в себя удобства зоны отдыха, которую обычно все привыкли видеть возле отелей. Переодеться и принять душ перед купанием можно в отдельном здании. На самой набережной работает летнее кафе с греческой кухней.

"На территории у нас представлено 3 бассейна - 2 детских, 1 взрослый. Детские бассейны у нас 1,075 метра глубина, другой метр. Взрослый бассейн у нас 1,5 метра глубина, 16+. Деток мы туда не пускаем в целях безопасности", - рассказала Алина Бабинская, администратор пляжной зоны Северного речного вокзала.

Реконструкция исторического здания Северного речного вокзала и примыкающего парка "Дружба" длилась несколько лет. Полностью была отремонтирована набережная и причальная стенка. Помимо этого, завершены работы по благоустройству расположенной рядом территории.

Пока на набережной оборудовали пляжную зону, параллельно кипела работа и в расположенном по соседству теннисном центре. Больше 8 гектаров спортивных территорий облагорожено за рекордно короткий срок. Теперь здесь уже идёт подготовка к проведению всероссийских соревнований.

Теннисный центр на территории Северного речного вокзала - теперь один из самых крупных в Москве. На 15 классических кортах и на 7 для пляжного тенниса ежедневно занимаются сотни любителей и спортсменов. Для удобства посетителей со стороны Ленинградского шоссе сделали отдельный вход в комплекс. Саму территорию дополнили почти двумя километрами пешеходных дорожек.

"Душа поёт, честно говоря. Потому что то, что сделано – фантастика. А то, что будет на выходе – это лучше, чем фантастика. Не надо даже будет сравнивать с Roland Garros. Здесь самая лучшая зона, я считаю, в Москве, зона отдыха идеально подобрана", - прокомментировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Прогулочная зона Речного вокзала может стать длиннее. В планах - перенести грузовой порт на севере парка и продлить набережную. План по реорганизации этой территории уже разрабатывается.

"Дальше ещё есть такая сложная территория грузового северного порта, который разгружает сыпучие грузы. Стоят краны, и, в общем, создаёт немало неудобств и беспокойства для жителей. Попробуем его реорганизовать, возможно, сдвинуть дальше, продлить набережную. И таким образом вдоль Ленинградского шоссе вся территория Москва-реки, водоканала будет уже реорганизована", - сказал Собянин.

В планах завершить ещё один грандиозный проект. До 2023 года закончить строительство Дворца тенниса. Комплекс включит в себя 8 крытых и 2 открытых корта с твёрдым покрытием. Также на территории центра появится тренажёрный зал и кабинеты спортивной реабилитации. Помещение будет трансформироваться в площадку с трибунами почти на 3,5 тысячи мест.

Илья Данильцев, Александр Шкарбанов, Андрей Булычёв и Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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