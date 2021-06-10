Как россияне наблюдали за редким солнечным затмением

Кольцеобразное затмение в максимальной фазе смогли увидеть жители Якутии и Чукотки

Сегодня днём земляне могли наблюдать за редким астрономическим явлением - кольцеобразным солнечным затмением. Максимум пришёлся на 14 часов 26 минут по московскому времени. Однако в российской столице его как раз не было видно из-за низкой облачности. Зато жители восточных регионов страны в полной мере насладились небесным явлением.

Главное астрономическое событие года началось в Северной Америке, затем тень Луны накрыла Гренландию, прошла через Северный полюс и оказалась на территории России. Жители нашей страны наблюдали первое с 1966 года кольцеобразное солнечное затмение.

В Якутии была видна полная фаза. На 2 минуты жизнь замерла. Все взгляды устремились в небо.

"Это очень большое везение, потому что каждый раз, когда я листаю новости космического плана, каждый раз затмение происходит в другой части нашей планеты. То, что оно появилось сегодня, в этот вечер в Якутске, это классно", - сказала жительница Якутска Ольга Михайлова.

Кольцеобразное солнечное затмение случается, когда Луна и Земля максимально удалены. Из-за этого диаметр Луны выглядит меньше солнечного, и она не может закрыть Солнце полностью. Остается яркое кольцо по краям. Так что полной темноты не наступило. Наблюдать за редким астрономическим явлением лучше всего через затемненные стекла.

"Взял бинокль, обрезал от сварочной маски стеклышки, пополам их и скотчем", - рассказал житель Якутска Сергей Нерский.

Затмение в максимальной фазе смогли увидеть жители Якутии и Чукотки. В других регионах Солнце скрылось лишь частично. В Новосибирске, где Луна закрыла солнечный диск на 30 процентов, многие этого и не заметили. Помешала сильная облачность.

В Москве тоже небо наглухо закрыло серыми тучами. Так что пришлось напрягать фантазию или включать трансляции из других частей России. Столичным жителям еще нескоро представится возможность воочию наблюдать затмение.

"В следующий раз солнечное затмение мы сможем наблюдать только в 2039 году, в окрестностях Москвы мы сможем видеть кольцеобразные фазы солнечного затмения", - заявила Людмила Кошман, руководитель методического отдела Московского Планетария.

Как отмечают астрономы, в течение 100 лет на Земле можно наблюдать около двухсот солнечных затмений. Но только 14 из них будут кольцеобразными.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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