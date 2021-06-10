В Новой Третьяковке открывается выставка к 800-летию Александра Невского

Посетители увидят полотна русской живописи из 40 музейных и частных собраний

К 800-летию со дня рождения Александра Невского в Новой Третьяковке скоро откроется выставка "История России глазами художников". На ней посетители увидят полотна русской живописи из 40 музейных и частных собраний. Стоит отметить, что экспозиция разделена на шесть основных разделов - от Древней Руси с поэтическими легендами о русских витязях, принятии христианской веры при князе Владимире, периоде монголо-татарского нашествия до военной истории России XVIII-XX века.

Он первым встречает всех. Александр Невский - князь, воин, дипломат, святой. Таким его со школьных лет многие и представляют. Знаменитый триптих Павел Корин написал в самый разгар Великой Отечественной войны - в 1942-43 годах. И у солдат - в окопах и землянках - часто были репродукции картины. А рядом с этими полотнами на выставке - артефакты эпохи Александра Невского. Они впервые покинули свои музеи. Из Городца - княжеский шлем. Из псковско-изборского музея-заповедника - Довмонтов меч.

"Историки, археологи действительно связывают его с князем Довмонтом, который продолжил дело Александра Невского по защите русской земли от немецких рыцарей, который был псковским князем и был женат на внучке Александра Невского", - заявил Татьяна Карпова, заместитель генерального директора по научной работе Третьяковской галереи.

Выставку "История России глазами художников" планировали открыть еще в ноябре 2020 года в "Манеже", но вмешалась пандемия. И теперь организаторы говорят - за появившееся время удалось собрать еще больше интересных работ. Их здесь - более ста. Они из сорока российских музеев и частных коллекций. И зачастую это весьма масштабные полотна, которые нелегко было привезти в Москву.

"Многие экспонаты на этой выставке с тяжелыми историческими рамами, поэтому вы сможете увидеть подставки, потому что вес экспонатов достаточно серьезный для того, чтобы просто смонтировать их на стену", – объяснила Татьяна Волосатова, генеральный директор государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".

На выставке очень много громких имен. Репин, Суриков, Верещагин, Маковский, Васнецов. Их картины рассказывают о важнейших событиях в истории России, начиная с момента Крещения князя Владимира в Херсонесе.

Исторический жанр вообще - один из самых сложных в живописи - как изобразить то, что не видел? Художники знали секрет.

"Судя по всему, Васнецов очень внимательно знакомился с деталями времени, которое он пишет. Потому что те колонны, которые мы видим в Соборе, в крипте - точно такие же колонны с таким же орнаментом есть в музее-заповеднике "Херсонес Таврический", мы сегодня их можем увидеть", - заявил директор фонда "Моя история" Иван Есин.

А это зал, посвященный Ивану Грозному. Вот он показывает сокровища английскому послу, а вот - у постели убитого сына. У художников в XIX веке к неоднозначной личности царя возник огромный интерес.

"Не только как государя, но и человека. Вот такого вот необычного, с трагической судьбой, грозного - вызывало это интерес именно с точки зрения психологии. Вот Шварца неслучайно назвали первым психологом, историком-психологом в русской исторической картине", - сказала куратор выставки Светлана Усачева.

На этой выставке каждый новый зал - новая эпоха. И совершить такое историческое путешествие в Третьяковке на Крымском валу можно будет до 8 августа.

Юлия Богоманшина, Дина Самохина, Станислав Козловский, "ТВ Центр".

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