В Башкирии произошла массовая гибель пчел

Виной всему химикаты, которыми обрабатывают сельхозугодия и леса от вредителей

Пасечники Башкирии ещё задолго до сбора урожая начали бить тревогу. В регионе - массовая гибель пчёл. Специалисты считают, что виной всему химикаты, которыми обрабатывают сельхозугодия и леса от вредителей. Причём заранее об этой санобработке пчеловодов не предупреждают. С самолётов даже в ветреную погоду распыляют пестициды. Пасечники уже отправили свои жалобы в Минсельхоз региона. Но кто теперь будет компенсировать их потери? И не отразятся ли они в итоге на стоимости мёда?

Вместо сладкого урожая у башкирских фермеров наступила горькая пора. Вместо меда пасечники собирают килограммы мертвых пчел. Хотя весна в этом году была аномально теплая, а потому богатая на нектар. Готовились распределять прибыль. Но, похоже, придется подсчитывать убытки.

- Вот такой урожай на пасеке в 2021 году. На сегодняшний день собрали 45 килограммов 300 граммов мертвых пчел.

Из десяти тысяч пчелосемей Башкирии пострадали около 2 тысяч. Некоторые погибли полностью. Тревожные сообщения поступают из самых разных районов. Пасечники винят во всех агрономов, которые обрабатывают сельхозугодия химикатами. Спасают свои посевы от непарного шелкопряда и невольно травят пчел инсектицидами первого и третьего класса опасности. В некоторые случаях недомогание чувствуют и люди. Страдают как физически, так и материально.

"90 тысяч потратил, закупил пчелосемьи, развел в этом году, аграрии опять начинают травить", - сказал пчеловод Владимир Калганов.

Проблема - не новая. Еще два года назад комиссия Россельхознадзора, отправив пробы в лабораторию, подтвердила подозрения пчеловодов.

"Проблема многорядная. Это, прежде всего, бесконтрольное использование агрохимикатов сельхозпроизводителями. Вероятно, они стремятся получить максимальный урожай. И в то же время они используют бесконтрольно, на свое усмотрение приобретают химикаты неизвестного происхождения. В основном, китайских производителей, которые запомнили наш рынок. И, конечно, они все эти химикаты непроверенные и непрошедшие у нас сертификацию", - сообщил Альберт Хисамутдинов, пресс-секретарь башкирского референтного центра Россельхознадзора.

Нашествие непарного шелкопряда, которое случилось и в этом году, требует обработки лесов. Но химикаты не должны распылять вне отведенных для этого зон. В таких районах Башкирии действует режим ЧС. Самолеты, осуществляющие авиаобработку, не могут летать ближе двух километров к населенным пунктам. Однако пчеловоды жалуются: безопасное расстояние нарушается. К тому же летают и в ветреную погоду, из-за чего ядовитая пыль легко преодолевает и десять километров. Да и предупреждают об обработке в последний день. Кто-то просто не успевает перенести ульи.

- Унарчинский район. Село Мраково. Два километра от населенного пункта. Проходила обработка, вот над этим лесом пролетал самолет, обрабатывал леса от непарного шелкопряда. Страшная гибель пчелы. Вот, сами можете видеть.

Очередная комиссия сейчас выясняет, с чем связана массовая гибель пчел на этот раз. Возможно, отчасти пасечникам помогут новые законодательные инициативы: сельхозпроизводителей обязали оповещать население о предстоящем распылении пестицидов за три дня. А с июля на Роспотребнадзор возлагаются полномочия по контролю за использованием агрохимикатов. В Минлесхоз Башкирии также направлено ходатайство о пересмотре границ обрабатываемых участков: не ближе 5 километров при наземном способе и не ближе 8 - при авиа.

Если лабораторные исследования подтвердят, что пчелы были отравлены пестицидами, пасечники смогут потребовать компенсаций. Это в теории.

Владимир Калганов два года назад за гибель 47 пчелосемей не получил ничего. На практике, скорее всего, убытки традиционно компенсирует потребитель, для которого мед по цене может стать жидким золотом в прямом смысле слова.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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