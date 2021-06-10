Суд арестовал блогера Хованского на два месяца

Ранее ему предъявили обвинение в оправдании терроризма

Блогер Юрий Хованский проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Такое решение вынес в четверг Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа", - приводит сообщение суда ТАСС.

Ранее блогеру предъявили обвинение в оправдании терроризма.

31-летнего Хованского задержали 8 июня. В его квартире прошли обыски. По данным СМИ, связано дело с песней, в которой тот оправдывал теракт на Дубровке.

Сам блогер полностью признал вину и раскаялся.

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