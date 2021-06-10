Суд арестовал блогера Хованского на два месяца

Ранее ему предъявили обвинение в оправдании терроризма
Блогер Юрий Хованский проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Такое решение вынес в четверг Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа", - приводит сообщение суда ТАСС.
Ранее блогеру предъявили обвинение в оправдании терроризма.
31-летнего Хованского задержали 8 июня. В его квартире прошли обыски. По данным СМИ, связано дело с песней, в которой тот оправдывал теракт на Дубровке.
Сам блогер полностью признал вину и раскаялся.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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