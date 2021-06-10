Проценко заявил об усложнившемся лечении COVID-19

В Коммунарке сегодня свободны около 20% коечного фонда

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью "Эху Москвы" объяснил, почему в последнее время лечить коронавирусную инфекцию стало сложнее.

"Появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время методы терапии", - сказал специалист, добавив: связано это с тем, что вирус мутировал.

По словам Проценко, коронавирусу хватило полугода, чтобы измениться до такой степени.

Кроме того, главврач сообщил, что на сегодняшний день в Коммунарке свободны около 20% коечного фонда.

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