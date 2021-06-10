Проценко заявил об усложнившемся лечении COVID-19

В Коммунарке сегодня свободны около 20% коечного фонда
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью "Эху Москвы" объяснил, почему в последнее время лечить коронавирусную инфекцию стало сложнее.
"Появились пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не отвечают на выработанные за это время методы терапии", - сказал специалист, добавив: связано это с тем, что вирус мутировал.
По словам Проценко, коронавирусу хватило полугода, чтобы измениться до такой степени.
Кроме того, главврач сообщил, что на сегодняшний день в Коммунарке свободны около 20% коечного фонда.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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