ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян призвали вакцинироваться от коронавируса перед отпуском

21:08
  • четверг
  • 10 июня 2021

Это можно сделать за пару дней до вылета, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам пройти вакцинацию от коронавируса до отпуска.

"Конечно же, не стоит вакцинироваться в день вылета, ну, хотя бы день-два-три в запасе перед вылетом или выездом нужно иметь. Даже первые аппликации, они у многих людей уже формируют иммунный ответ и уже снижают риски", - сказал он в интервью "России-1".

При сборах в отпуск Мурашко посоветовал россиянам обязательно брать с собой маски, антисептики и препараты, требующие постоянного приема при хронических заболеваниях.

"Вы проведете безопасно свой отпуск и, вернувшись с него отдохнувшим, не столкнетесь с заболеванием, и не перечеркнете, не пустите насмарку все то, что вам дали каникулярные и отпускные дни", - отметил он.

За последние сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 096 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.