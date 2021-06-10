Россиян призвали вакцинироваться от коронавируса перед отпуском

Это можно сделать за пару дней до вылета, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал россиянам пройти вакцинацию от коронавируса до отпуска.

"Конечно же, не стоит вакцинироваться в день вылета, ну, хотя бы день-два-три в запасе перед вылетом или выездом нужно иметь. Даже первые аппликации, они у многих людей уже формируют иммунный ответ и уже снижают риски", - сказал он в интервью "России-1".

При сборах в отпуск Мурашко посоветовал россиянам обязательно брать с собой маски, антисептики и препараты, требующие постоянного приема при хронических заболеваниях.

"Вы проведете безопасно свой отпуск и, вернувшись с него отдохнувшим, не столкнетесь с заболеванием, и не перечеркнете, не пустите насмарку все то, что вам дали каникулярные и отпускные дни", - отметил он.

За последние сутки в России выявлено 11 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 096 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram